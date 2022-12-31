Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет

Бывший мюнхенский архиепископ Йозеф Ратцингер занимал Апостольский престол в период с 2005 по 2013 год под именем Бенедикт XVI. Его отречение от престола по состоянию здоровья стало первым в Ватикане за последние несколько веков. Подчеркивается, что в последние годы жизни Бенедикт XVI жил в небольшом монастыре, расположенном в Ватиканских садах.