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Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет

Общество
Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет

Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался после тяжелой болезни в возрасте 95 лет. Об этом сообщили представители пресс-службы Святого престола.

Бывший мюнхенский архиепископ Йозеф Ратцингер занимал Апостольский престол в период с 2005 по 2013 год под именем Бенедикт XVI. Его отречение от престола по состоянию здоровья стало первым в Ватикане за последние несколько веков. Подчеркивается, что в последние годы жизни Бенедикт XVI жил в небольшом монастыре, расположенном в Ватиканских садах.

Ранее папа римский Франциск призвал верующих молиться за здоровье своего предшественника. При этом он не уточнил, от какого заболевания страдает понтифик на покое.
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