В своем глазу бревна не замечают: политолог о двойных стандартах США и угрозе гражданской войны в этой стране

США предупредили Китай о возможных последствиях помощи России в спецоперации на Украине, а также действий, направленных на обход западных санкций против нашей страны.
Штаты выразили обеспокоенность продолжающимся сближением России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине.
В пятницу, 30 декабря, российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Председатель КНР, в частности, отметил, что его страна готова работать с Россией «и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы».
В разговоре с ФАН американскую политику, опирающуюся на двойные стандарты, оценил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.
«На свое общество американцы смотрят по-другому и, если мыслить поговорками, в своем глазу бревна не замечают, а в российском соринку видят. Так рассуждают американские элиты», — подчеркнул политолог.
При этом, по его оценке, сами Штаты находятся на пути к гражданскому конфликту, и если он вспыхнет, то отнюдь не на этнической почве.
«Если в США случится гражданская война, то она будет не в формате этнического сепаратизма в контексте, скажем, независимого Техаса или Калифорнии, — рассуждает Гуреев. — Вопрос будет в том, что одна политическая группа будет смотреть на другую политическую группу в формате врагов своего государства, и вот тут уже может случиться гражданская война, по крайней мере, противостояние одной политической группы другой».
Ранее кандидат в губернаторы штата Кентукки, американский политик Джеффри Янг осудил американских демократов за поддержку киевского режима.