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Нутрицолог Перес перечислила семь блюд, которыми нельзя закусывать алкоголь

Общество
Нутрицолог Перес перечислила семь блюд, которыми нельзя закусывать алкоголь

Алкоголь не следует закусывать жирной пищей, фруктами и сладостями, заявила врач-нутрициолог, клинический генетик Светлана Перес.

В беседе с порталом «Доктор Питер» Перес рассказала об опасностях, которыми чреваты некоторые закуски. Худшим вариантом она назвала жирную пищу, которая «серьезно нагружает печень».

Нутрициолог также предостерегла россиян от закусывания алкоголя шоколадом, тортами и пирожными. Эти сладости, по словам врача, могут вызвать обострение болезней ЖКХ, а также усугубить похмельный синдром и отравление.

Остерегаться Перес советует и свежих томатов. Для закуски также не подойдут острые блюда, аджика, листовая зелень и соленые закуски, добавила эксперт.
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