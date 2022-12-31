«Хуаньцю шибао»: Пекин намерен исправить ошибки НАТО и найти дорогу к миру

По мнению автора издания, украинский кризис произошел исключительно из-за попыток военного блока закрепить свою гегемонию на международной арене. Из-за этого проблемы возникли не только на территории Украины, но и во всем мире — многие государства столкнулись с энергетическими и экономическими кризисами. Китай, помимо этого, был потрясен пандемией COVID-19, которая до сих пор является серьезной проблемой в КНР. Однако в следующем году Пекин намерен не только преодолеть трудности, но и добиться мира на земле, уверен автор.