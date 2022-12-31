Китайское руководство в наступающем году намерено приложить максимум усилий для того, чтобы исправить ошибки, совершенные Североатлантическим альянсом. Истинные планы Пекина раскрыл журналист Юань Сяоцунь в статье для «Хуаньцю шибао».
По мнению автора издания, украинский кризис произошел исключительно из-за попыток военного блока закрепить свою гегемонию на международной арене. Из-за этого проблемы возникли не только на территории Украины, но и во всем мире — многие государства столкнулись с энергетическими и экономическими кризисами. Китай, помимо этого, был потрясен пандемией COVID-19, которая до сих пор является серьезной проблемой в КНР. Однако в следующем году Пекин намерен не только преодолеть трудности, но и добиться мира на земле, уверен автор.
«Мы верим, что это будет новый период для Китая, который, "засучив рукава, станет работать еще усерднее", чтобы обеспечить мир неиссякаемым запасом позитивной энергии», — отметил Сяоцунь.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что готов в 2023 году продолжать тесно сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным.