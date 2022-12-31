Декан сельхозакадемии в Костроме вышел на улицу без куртки и замерз насмерть

Об исчезновении Михаила Трескина стало известно накануне днем. По данным СМИ, мужчина вышел с работы на улице без куртки и телефона. Предположительно, он планировал вернуться через непродолжительное время. Как сообщил сын покойного, дом Трескина находится в пяти минутах от здания академии, однако там отец так и не появился.