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Иван Ургант после скандала возвращается на экраны

Общество
Иван Ургант после скандала возвращается на экраны

Шоумен Иван Ургант уже несколько месяцев не ведет вечернюю программу на Первом канале. Но неожиданно оскандалившийся артист вернется на российские экраны.

Ургант снялся в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». У картины звездный каст, в частности, в проекте заняты Сергей Бурунов, Данила Козловский, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Иван Ургант и Виктория Исакова.

Премьера сказки состоится на стриминговой платформе KION 31 декабря. Ургант в своем Telegram-канале разместил анонс, призвав посмотреть новогоднюю историю.

«Все начинается с детства», — написал телеведущий.

Картина — телеспектакль в постановке Михаила Миронова и Глеба Орлова. Это ремейк музыкальной сказки, которая вышла в 1973 году.

Скандал с участием Урганта прогремел весной этого года, когда он уехал из России на фоне спецоперации на Украине. Однако позже актер вернулся на родину.
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