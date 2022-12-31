Иван Ургант после скандала возвращается на экраны

Шоумен Иван Ургант уже несколько месяцев не ведет вечернюю программу на Первом канале. Но неожиданно оскандалившийся артист вернется на российские экраны.
Ургант снялся в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». У картины звездный каст, в частности, в проекте заняты Сергей Бурунов, Данила Козловский, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Иван Ургант и Виктория Исакова.
Премьера сказки состоится на стриминговой платформе KION 31 декабря. Ургант в своем Telegram-канале разместил анонс, призвав посмотреть новогоднюю историю.
«Все начинается с детства», — написал телеведущий.
Картина — телеспектакль в постановке Михаила Миронова и Глеба Орлова. Это ремейк музыкальной сказки, которая вышла в 1973 году.
Скандал с участием Урганта прогремел весной этого года, когда он уехал из России на фоне спецоперации на Украине. Однако позже актер вернулся на родину.