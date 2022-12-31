В Кабмине РФ рассказали о правилах начисления детских пособий для семей мобилизованных

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому доходы мобилизованных россиян не будут учитываться при оценке и начислении детских социальных выплат их семьям, сообщает пресс-служба Кабмина России.
Выплаты предназначаются семьям с детьми в случае, если получаемые доходы ниже прожиточного минимума на человека. При этом, согласно подписанному российским премьер-министром постановлению размер выплат мобилизованным не будет учитываться при оценке доходов.
Ранее стало известно, что 1 января 2023 года начнет действовать новое единое пособие. Оно включает в себя все выплаты беременным женщинам и тем, у кого уже есть дети до 17 лет.