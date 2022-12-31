«Главным остается солдат»: глава ФЗНЦ Шугалей отметил силу духа участников СВО

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей пообщался с российским бойцом, получившим ранение в ходе сражений за Донбасс. Об этом социолог сообщил в своем Telegram-канале.
Мужчина на видео рассказал, что получил ранения глаза и руки. По его словам, в окопе было шесть человек: в результате столкновений с ВСУ один сослуживец погиб, еще двое получили легкие травмы.
«Если удастся залечить, я, конечно, хотел бы вернуться. Я готов. Желание есть такое», — объявил собеседник Шугалея.
По словам мужчины, его товарищ ранее тоже получил серьезное ранение, но после прохождения курса лечения вернулся в ряды защитников Донбасса.
Как отметил участник СВО, в зоне боевых действий обстановка сейчас «жуткая».
«Я перебежал в соседние окопы, чтобы пацанам вызвать помощь — чтобы их перевязали. Я не знал, что с ними. Глаза в основном ни у кого не видели. Парни пришли, эвакуировали, все быстро и грамотно сделали. Перевязали, перетянули. Сам еще не понимал, что там с рукой произошло», — рассказал защитник Донбасса.
Ссылаясь на слова сослуживцев, он также подтвердил, что на стороне врага сражается много иностранных наемников.
Глава ФЗНЦ Шугалей восхитился героями СВО.
«Собираю истории про современную войну и современного воина. Конечно, изменились технологии, появились новые средства поражения, коптеры. Но все равно главным остается солдат, находящийся в окопе: его сила духа, умение быть товарищем, личное мужество», — написал он.
Ранее Максим Шугалей, находящийся в настоящее время в Луганске, встретился с бойцом ЧВК «Вагнер», который, несмотря на тяжелое ранение, изъявил желание вернуться на фронт. Как отмечают врачи, почти 100% бойцов, госпитализированных в результате столкновений, хотят как можно скорее вновь оказаться на передовой.