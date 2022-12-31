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Токсиколог Кутушов дал советы, как избежать пищевого отравления в Новый год

Общество
Токсиколог Кутушов дал советы, как избежать пищевого отравления в Новый год

Согласно статистике, Новый год является временем частых пищевых отравлений едой и алкоголем.

Как правило, виной этому становится неправильное хранение продуктов и напитков. Об этом рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По его словам, излишки праздничных блюд многие россияне ошибочно хранят не в холодильнике, а в комнате. Делать этого категорически не следует.

Главными симптомами отравления являются тошнота, рвота, слабость и диарея. В тяжелых случаях возможны даже судороги и потеря сознания, резюмировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
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