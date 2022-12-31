Психолог Иваненко рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год

Многие россияне по традиции загадывают желания на Новый год. О том, как сделать это правильно, рассказала кандидат психологических наук Кристина Иваненко.
Она назвала полезной традицией сжигать бумажку с написанным желанием, пепел от которой затем бросают в бокал и выпивают. По ее словам, этот ритуал помогает ставить цели на новый год.
Ее коллега, психолог Инна Паустовская отметила, что желания часто становятся неисполненными, так как их неправильно загадывают. Чтобы они осуществились, важно выбрать конкретные сроки, передает РИА Новости.
«Это должны быть адекватные, реальные сроки. Реально ли это осуществить за год? Нет сроков — нет результатов», — добавила Паустовская.
Также россиянам рекомендовали придерживаться конкретных формулировок. Желание должно быть довольно амбициозным, но в то же время достижимым.