МО РФ опубликовало кадры боевой работы минометных расчетов в зоне спецоперации

Минометчики ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы минометных расчетов. В ролике можно увидеть выполнение очередной огневой задачи. Отмечается, что российские военные используют минометы калибра 120 миллиметров для нанесения ударов по живой силе и технике противника.
«Мы прилетаем на место огневой позиции и выполняем огневую задачу до пяти минут», — сообщили военные.
Подчеркивается, что военнослужащие используют тактику кочующего миномета. Главная ее особенность заключается в том, что расчеты появляются на позициях внезапно.