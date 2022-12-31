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МО РФ опубликовало кадры боевой работы минометных расчетов в зоне спецоперации

Армия
МО РФ опубликовало кадры боевой работы минометных расчетов в зоне спецоперации

Минометчики ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы минометных расчетов. В ролике можно увидеть выполнение очередной огневой задачи. Отмечается, что российские военные используют минометы калибра 120 миллиметров для нанесения ударов по живой силе и технике противника.

«Мы прилетаем на место огневой позиции и выполняем огневую задачу до пяти минут», — сообщили военные.

Подчеркивается, что военнослужащие используют тактику кочующего миномета. Главная ее особенность заключается в том, что расчеты появляются на позициях внезапно.
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