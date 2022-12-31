Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал, за что будет благодарить Ольгу Бузову

Телеведущий Влад Кадони поменял свое отношение к певице Ольге Бузовой — его бывшей коллеге по телепроекту «Дом-2». Если раньше он заявлял, что она лицемерка, то теперь признался, что будет помнить ее уроки.
Говоря об уходе Бузовой из «Дома-2» около года назад, Кадони отмечал, что своим решением исполнительница хита «Мало половин» предала других ведущих телестройки. Уволившись из же из шоу, Кадони признался, что в будущем, когда он станет мудрее, будет помнить уроки, которые она ему преподала.
Ранее сама Бузова посетила премьеру новогодней комедии «СамоИрония судьбы», в которой певица сыграла одну из ключевых ролей.