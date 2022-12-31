Си Цзиньпин сообщил о новых возможностях для развития отношений между Москвой и Пекином

Ранее ведущие Центрального телевидения КНР рассказали, что политик направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Нового года. В документе Си Цзиньпин подтвердил готовность и дальше тесно сотрудничать с коллегой из РФ, а также стремиться к углублению партнерских отношений.