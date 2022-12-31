Си Цзиньпин сообщил о новых возможностях для развития отношений между Москвой и Пекином

Наступающий год предоставит Москве и Пекину новые возможности для дальнейшего укрепления и развития связей между странами. Такое мнение высказал председатель китайского государства Си Цзиньпин.
Ранее ведущие Центрального телевидения КНР рассказали, что политик направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Нового года. В документе Си Цзиньпин подтвердил готовность и дальше тесно сотрудничать с коллегой из РФ, а также стремиться к углублению партнерских отношений.
«В приближающемся 2023 году <...> российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития», — говорится в телеграмме.
Напомним, что 30 декабря лидеры двух государств провели переговоры по видеосвязи. Они обсудили итоги 2022 года и сотрудничество в 2023 году.