Ликвидированный в Лисичанске агент СБУ планировал теракт в день принятия конституции ЛНР

Агент украинской Службы безопасности, которого в субботу ликвидировали в Лисичанске, планировал атаку на луганский Дом правительства в день принятия новой конституции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее сообщалось, российские правоохранители в Лисичанске выявили агента Службы безопасности Украины. При задержании мужчина бросил в силовиков гранату, а после был ликвидирован.
«Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.