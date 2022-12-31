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Ликвидированный в Лисичанске агент СБУ планировал теракт в день принятия конституции ЛНР

Происшествия
Ликвидированный в Лисичанске агент СБУ планировал теракт в день принятия конституции ЛНР

Агент украинской Службы безопасности, которого в субботу ликвидировали в Лисичанске, планировал атаку на луганский Дом правительства в день принятия новой конституции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, российские правоохранители в Лисичанске выявили агента Службы безопасности Украины. При задержании мужчина бросил в силовиков гранату, а после был ликвидирован.

«Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
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