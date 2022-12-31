Криштиану Роналду признался, что его вдохновляет видение аравийского клуба

Капитан сборной Португалии по футболу, новичок аравийского «Аль-Насср» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления на Ближнем Востоке.
Нападающий накануне вечером заключил контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2025 года. Роналду в интервью телеканалу Al Arabiya признался, что рад и взволнован попробовать себя в другом чемпионате. Форвард хочет помочь клубу побеждать.
«Видение "Аль-Нассра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнёрам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов», – заявил Роналду.
Кроме этого, португалец станет официальным амбассадором Саудовской Аравии на международной арене. Местная футбольная федерация планирует подать заявку на проведение Чемпионата мира — 2030.