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Шойгу поздравил военнослужащих ВС РФ с наступающим Новым годом

Армия
Шойгу поздравил военнослужащих ВС РФ с наступающим Новым годом

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

Министр отметил, что в уходящем году всем нам выпали серьезные испытания. По его словам, военнослужащие встречают 2023 год в сложной военно-политической обстановке.

«Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции», — говорится в обращении.

Шойгу поблагодарил бойцов ВС РФ за мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга. Он поздравил военных и пожелал им твердости духа, а также надежных товарищей и богатырского здоровья.
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