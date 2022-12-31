В «Сибур Арене» состоялась премьера циркового шоу братьев Запашных «Кабы я была царица»

Цирковое шоу «Кабы я была царица» по мотивам всеми любимой «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина в петербургском КСК «Сибур Арена» представил Большой Московский цирк под руководством братьев Запашных.
Александр Сергеевич работал над «Сказкой о царе Салтане» девять лет. По словам братьев Запашных, чтобы дорасти до постановок по Пушкину, им тоже потребовалось время. У «солнца русской поэзии» слова «Кабы я была царица…» запускают круговерть разнообразных чудес: здесь и превращения князя в муху, а царевну — в лебедя, и белочка, грызущая изумруды, 30 витязей прекрасных со дна морского, всего и не упомнить. Напоминают о пушкинских чудесах гимнасты, канатоходцы, акробаты, дрессировщики и клоуны. Труппе БМЦ под силу настоящие волшебства.
Пресловутую чудо-белку мастерски демонстрирует жонглер: он ловко управляется с драгоценными орешками под самым куполом «Сибур Арены».
Семейный дуэт дрессировщиков Натальи и Владимира Исайчевых покажет представление с грациозными, впечатляющими канадскими пумами. А потомственный укротитель зверей Олег Александров выводит на арену бурых медведей — и вот уже оказывается, что мишки — совсем не страшные. Умение «договориться» с заметно превосходящими по силе представителями фауны принесло дрессировщику множество наград.
Роли тех самых Ткачихи, Поварихи и сватьи бабы Бабарихи исполняет клоунское трио БМЦ, да так, что умудряются уморить самого серьезного зрителя.
Рассказчиком в завораживающем действе стал знаменитый актер дубляжа Всеволод Кузнецов. Зрители могут узнать его голос по таким хитам кинематографа, как «Матрица», «Гарри Поттер», «Форсаж», «Шрек» и др. Владимир Кузнецов озвучит бессмертные строки самой волшебной сказки.