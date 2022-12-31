В «Сибур Арене» состоялась премьера циркового шоу братьев Запашных «Кабы я была царица»

Александр Сергеевич работал над «Сказкой о царе Салтане» девять лет. По словам братьев Запашных, чтобы дорасти до постановок по Пушкину, им тоже потребовалось время. У «солнца русской поэзии» слова «Кабы я была царица…» запускают круговерть разнообразных чудес: здесь и превращения князя в муху, а царевну — в лебедя, и белочка, грызущая изумруды, 30 витязей прекрасных со дна морского, всего и не упомнить. Напоминают о пушкинских чудесах гимнасты, канатоходцы, акробаты, дрессировщики и клоуны. Труппе БМЦ под силу настоящие волшебства.