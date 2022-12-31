Власти Мозамбика установят памятник советским военнослужащим

«Там, где еще в первой половине XX века люди угнетались европейской цивилизацией, в 70-е годы стали появляться школы и больницы. Проникнутые идеями подлинного равенства, наши люди в огне гражданских войн отвоевали себе право попытаться жить так, как им хочется. Поэтому африканские народы продолжают считать Россию заступницей».