Власти Мозамбика установят памятник советским военнослужащим

Мапуту, 31 декабря. Власти Мозамбика установят рядом с городом Бейра памятник советским военным, погибшим во время войны за независимость страны от Португалии.
Об инициативе рассказала автор документального фильма «Black to USSR» Дария Да-Консейсао. По словам режиссера, монумент возведут при поддержке главы миссии российских военных советников в Африке Виктора Сульдина.
Да-Консейсао добавила, что роль СССР в освобождении страны от колониального гнета неоценима. Население Мозамбика помнит ту помощь, которую ему оказала Москва в годы борьбы за независимость:
«Там, где еще в первой половине XX века люди угнетались европейской цивилизацией, в 70-е годы стали появляться школы и больницы. Проникнутые идеями подлинного равенства, наши люди в огне гражданских войн отвоевали себе право попытаться жить так, как им хочется. Поэтому африканские народы продолжают считать Россию заступницей».
Режиссер также рассказала о проекте «Black to USSR». По ее словам, документальные фильмы такого характера служат мостом живой дружбы между Москвой и Африкой.
Ранее с подобной инициативой выступило правительство Зимбабве. Власти в Хараре сообщили, что установят памятник героям Великой Отечественной войны в музее, посвященном событиям освобождения континента от колониалистов.