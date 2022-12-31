Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— Запеченная утка и салат из печени трески. В уходящем году я впервые в жизни побывал в заполярье. Вообще я был в тех краях, но в мурманском заполярье еще не доводилось. На границе с Норвегией, в местечке Лиинахамари, купался в Баренцевом море, была отличная погода. Разумеется, по окончании этой поездки все накупили разных гребешков и печень трески, закатанную вручную. Что же касается салата из печени трески, я его готовлю хорошо и уже давно, чуть ли ни с юношеских лет обучен этому.