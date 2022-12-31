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Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

Интервью
Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

Новый год уже стучится в наши двери. Кто-то будет встречать праздник в семейном кругу, кто-то в шумной компании, а кто-то и вовсе на работе. Между тем, по наблюдениям ФАН, немало звезд отечественного шоу-бизнеса решили встретить бой курантов у себя дома вместе с самыми близкими людьми.

Не стал исключением и поэт, музыкант, актер, создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.

О том, как именно и почему он проведет вечер 31 декабря, чем запомнился уходящий год и как сильно отечественный изменился с началом специальной военной операции рассказал сам певец в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— Как же вы планируете встретить встретить этот Новый год? Возможно, запланировали что-то необычное?

— Как и обычно в последние годы: в кругу семьи.

— Как выглядят такие праздники? Помимо традиционного обращения президента и новогоднего стола, может быть обязательно присутствуют какие-нибудь настольные игры?

— Нет, ни в «Крокодила», ни в «Мафию», ни в «Города» не играем. Просто с женой и дочкой сидим и беседуем на разные темы, иногда заглядываем в телевизор. Вот и все. Может быть, еще к соседям сходим на чуть-чуть. Все, как у обычных людей.

Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— А почему предпочитаете именно такой формат, а не, например, поездку куда-нибудь или шумную компанию?

— Шумные компании хороши по молодости для встречи Нового года. Уже ряд лет в новогоднюю ночь у группы «Бахыт-Компот» концертов не бывает. Что касается поездок за рубеж, то в настоящий момент просто из морально-этических соображений мы с женой поставили перед собой эдакий знак «Стоп!»: на Донецком направлении ребята жизни кладут, а мы будем по заграницам разъезжать, есть ананасы и смотреть на всякие красоты. Такого мы себе позволить не можем.

Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— Кстати об ананасах и других вкусностях, на вашем новогоднем столе есть какие-то традиционные, обязательные блюда. Может быть, даже что-то необычное?

— Запеченная утка и салат из печени трески. В уходящем году я впервые в жизни побывал в заполярье. Вообще я был в тех краях, но в мурманском заполярье еще не доводилось. На границе с Норвегией, в местечке Лиинахамари, купался в Баренцевом море, была отличная погода. Разумеется, по окончании этой поездки все накупили разных гребешков и печень трески, закатанную вручную. Что же касается салата из печени трески, я его готовлю хорошо и уже давно, чуть ли ни с юношеских лет обучен этому.

Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— Есть ли какое-то обещание, которое вы хотели бы дать самому себе с тем, чтобы исполнить его в следующем году?

— Пожалуй, это для молодых людей. Я уже по возрасту и по факту пенсионер. Я бы хотел, чтобы с моими близкими людьми все было хорошо, чтобы меньше друзей и коллег приходилось хоронить. Еще хочется, чтобы все ребята, которые сейчас на СВО по возможности уцелели и вернулись домой.

— Вы сейчас упомянули события в Донбассе. К слову об этом, есть ли кто-то среди звезд отечественного шоу-бизнеса, кто особенно сильно разочаровал вас после 24 февраля этого года?

— Нет. Все ожидаемо. От всех, кто выразил общую антироссийскую позицию, это было ожидаемо. Зато порадовали те, от кого ожидал как минимум нейтралитета.

Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— Традиционно, Новый год — пора подведения определенных итогов. Есть ли какие-то жизненные уроки, выводы, наблюдения, которые вы сами для себя вынесли по итогам уходящего года?

— Пожалуй, нет. Со мной случились всякие несчастья, связанные с физическими, наверное, старческими изменениями: оперировали ногу, еще были другие моменты. Однако после того, как я в начале прошлого года побывал с коронавирусом в госпитале, где чуть ни задохнулся и не умер от удушья, все остальные немощи кажутся мне незначительными. Будем скрипеть, будем делать то, что должно и будь что будет.

— Вопрос по поводу наблюдений за год довольно широкий. Возможно, вы сделали неожиданные выводы в отношении мировой политики?

— Нет. Я, как человек, живущий с ощущением непрерывной борьбы девятый год, не увидел ничего нового. Мои ощущения от того, что происходит в ходе спецоперации, со мной с 2014 года. К сожалению, нашим соседям не везет с правителями. Я уже отразил это в песне «Бог покинул Украину».

Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

— Если действительно бог покинул Украину, то какой же итог у всей этой ситуации видится лично вам?

— Бороться с сатаной, победить хотя бы временно. Замочить шайтанов в сортире, как сказали бы Владимир Владимирович Путин и Рамзаан Ахмаатович Кадыров.

— В свете приближающегося Нового года, чего вы бы хотели пожелать читателям нашего издания и вообще жителям России?

— Стойкости, мужества, моральной крепости и как можно меньше уныния.
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