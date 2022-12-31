Музыкант Вадим Степанцов раскрыл ФАН, почему останется встречать Новый год дома с семьей

Новый год уже стучится в наши двери. Кто-то будет встречать праздник в семейном кругу, кто-то в шумной компании, а кто-то и вовсе на работе. Между тем, по наблюдениям ФАН, немало звезд отечественного шоу-бизнеса решили встретить бой курантов у себя дома вместе с самыми близкими людьми.
Не стал исключением и поэт, музыкант, актер, создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.
О том, как именно и почему он проведет вечер 31 декабря, чем запомнился уходящий год и как сильно отечественный изменился с началом специальной военной операции рассказал сам певец в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.
— Как же вы планируете встретить встретить этот Новый год? Возможно, запланировали что-то необычное?
— Как и обычно в последние годы: в кругу семьи.
— Как выглядят такие праздники? Помимо традиционного обращения президента и новогоднего стола, может быть обязательно присутствуют какие-нибудь настольные игры?
— Нет, ни в «Крокодила», ни в «Мафию», ни в «Города» не играем. Просто с женой и дочкой сидим и беседуем на разные темы, иногда заглядываем в телевизор. Вот и все. Может быть, еще к соседям сходим на чуть-чуть. Все, как у обычных людей.
— А почему предпочитаете именно такой формат, а не, например, поездку куда-нибудь или шумную компанию?
— Шумные компании хороши по молодости для встречи Нового года. Уже ряд лет в новогоднюю ночь у группы «Бахыт-Компот» концертов не бывает. Что касается поездок за рубеж, то в настоящий момент просто из морально-этических соображений мы с женой поставили перед собой эдакий знак «Стоп!»: на Донецком направлении ребята жизни кладут, а мы будем по заграницам разъезжать, есть ананасы и смотреть на всякие красоты. Такого мы себе позволить не можем.
— Кстати об ананасах и других вкусностях, на вашем новогоднем столе есть какие-то традиционные, обязательные блюда. Может быть, даже что-то необычное?
— Запеченная утка и салат из печени трески. В уходящем году я впервые в жизни побывал в заполярье. Вообще я был в тех краях, но в мурманском заполярье еще не доводилось. На границе с Норвегией, в местечке Лиинахамари, купался в Баренцевом море, была отличная погода. Разумеется, по окончании этой поездки все накупили разных гребешков и печень трески, закатанную вручную. Что же касается салата из печени трески, я его готовлю хорошо и уже давно, чуть ли ни с юношеских лет обучен этому.
— Есть ли какое-то обещание, которое вы хотели бы дать самому себе с тем, чтобы исполнить его в следующем году?
— Пожалуй, это для молодых людей. Я уже по возрасту и по факту пенсионер. Я бы хотел, чтобы с моими близкими людьми все было хорошо, чтобы меньше друзей и коллег приходилось хоронить. Еще хочется, чтобы все ребята, которые сейчас на СВО по возможности уцелели и вернулись домой.
— Вы сейчас упомянули события в Донбассе. К слову об этом, есть ли кто-то среди звезд отечественного шоу-бизнеса, кто особенно сильно разочаровал вас после 24 февраля этого года?
— Нет. Все ожидаемо. От всех, кто выразил общую антироссийскую позицию, это было ожидаемо. Зато порадовали те, от кого ожидал как минимум нейтралитета.
— Традиционно, Новый год — пора подведения определенных итогов. Есть ли какие-то жизненные уроки, выводы, наблюдения, которые вы сами для себя вынесли по итогам уходящего года?
— Пожалуй, нет. Со мной случились всякие несчастья, связанные с физическими, наверное, старческими изменениями: оперировали ногу, еще были другие моменты. Однако после того, как я в начале прошлого года побывал с коронавирусом в госпитале, где чуть ни задохнулся и не умер от удушья, все остальные немощи кажутся мне незначительными. Будем скрипеть, будем делать то, что должно и будь что будет.
— Вопрос по поводу наблюдений за год довольно широкий. Возможно, вы сделали неожиданные выводы в отношении мировой политики?
— Нет. Я, как человек, живущий с ощущением непрерывной борьбы девятый год, не увидел ничего нового. Мои ощущения от того, что происходит в ходе спецоперации, со мной с 2014 года. К сожалению, нашим соседям не везет с правителями. Я уже отразил это в песне «Бог покинул Украину».
— Если действительно бог покинул Украину, то какой же итог у всей этой ситуации видится лично вам?
— Бороться с сатаной, победить хотя бы временно. Замочить шайтанов в сортире, как сказали бы Владимир Владимирович Путин и Рамзаан Ахмаатович Кадыров.
— В свете приближающегося Нового года, чего вы бы хотели пожелать читателям нашего издания и вообще жителям России?
— Стойкости, мужества, моральной крепости и как можно меньше уныния.