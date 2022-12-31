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Жители Чукотки и Камчатского края первыми в России встретили Новый год

Общество
Жители Чукотки и Камчатского края первыми в России встретили Новый год

Жители Чукотского автономного округа и Камчатского края стали первыми среди россиян, кто встретил Новый год.

Если стрелки часов в Москве и других соседних регионах показывают только 15:00, то на Камчатке уже наступило 1 января. Кроме того, 2023-й готовятся встретить в Магаданской области, на Сахалине и Дальнем Востоке.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в канун Нового года уже выступил с обращением к жителям региона. Особое внимание он уделил сплочению россиян и героям, отстаивающим интересы страны.

Губернатор Чукотки Роман Копин тоже выпустил новогоднее обращение. По его словам, сейчас особую ценность приобретает общение с родными и близкими.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал мирных новостей. Он заверил, что российские власти будут делать для этого все возможное.
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