Жители Чукотки и Камчатского края первыми в России встретили Новый год

Жители Чукотского автономного округа и Камчатского края стали первыми среди россиян, кто встретил Новый год.
Если стрелки часов в Москве и других соседних регионах показывают только 15:00, то на Камчатке уже наступило 1 января. Кроме того, 2023-й готовятся встретить в Магаданской области, на Сахалине и Дальнем Востоке.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в канун Нового года уже выступил с обращением к жителям региона. Особое внимание он уделил сплочению россиян и героям, отстаивающим интересы страны.
Губернатор Чукотки Роман Копин тоже выпустил новогоднее обращение. По его словам, сейчас особую ценность приобретает общение с родными и близкими.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал мирных новостей. Он заверил, что российские власти будут делать для этого все возможное.