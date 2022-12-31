Три каюты и коридор сгорели на ремонтирующемся танкере в Кронштадте

Стали известны новые подробности пожара на трехпалубном танкере «Арктика» в Кронштадте. Пламя уничтожило три каюты и коридор на ремонтирующемся судне, пишет телеканал 78.ru в своем Telegram-канале.
Возгорание произошло на первом и втором ярусе надстройки корабля. Площадь сооружения, где случился пожар, составила 50 квадратных метров.
Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб локализовали пожар на танкере «Арктика», стоящем в кронштадтском доке в районе 57 причала. В результате возгорания никто не пострадал.