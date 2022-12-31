Вирусолог Волчков напомнил о смертельной опасности употребления спиртного во время болезни

Алкогольные напитки категорически запрещено употреблять во время болезни. Об этом заявил вирусолог Павел Волчков. По его словам, спиртные напитки могут ухудшить состояние больного и привести к летальному исходу.
Специалист подчеркнул, что употребление алкоголя во время болезни способствует образованию тромбов и повышению вероятности смерти от ишемии. Кроме того, спиртные напитки вызывают интоксикацию организма и потерю больших объемов жидкости, что ухудшает течение заболевания, передает информационное агентство URA.Ru.
В то же время Волчков отметил, что при некоторых заболеваниях можно выпить небольшое количество спиртного. Речь идет о пациентах с гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).