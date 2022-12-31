Николаев, Швыдкой и другие деятели культуры прощаются с Эдуардом Артемьевым

Уход из жизни на 86-году композитора Эдуарда Артемьева стал ударом для его поклонников и коллег, многие из которых пришли проводить его в последний путь в Храм Большого Вознесения.
Среди деятелей культуры, решивших проститься с умершим 29 декабря композитором, оказались народный артист России Юрий Николаев и искусствовед Михаил Швыдкой.
«Это гениальный композитор, это гениальный музыкант, и все что он делал, он делал в маленькой комнате. Может, десять квадратных метров. Вся эта божественная музыка», — сказал Николаев корреспонденту ФАН.
Швыдкой в свою очередь отметил, что Артемьев был и остается одним из самых гениальных композиторов второй половины XX века в России. В церемонии также приняли участие художник и декоратор Юрий Купер и президент Гильдии композиторов кино России Владимир Комаров.
Ранее сообщалось, что на траурную церемонию прощания к Артемьевым доставили венок от президента России Владимира Путина.