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На Сахалине педофил в течение двух лет развращал десятилетнюю девочку

Происшествия
На Сахалине педофил в течение двух лет развращал десятилетнюю девочку

Житель Сахалинской области предстанет перед судом по делу о развращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, все произошло в поселке городского типа Шахтерск. 53-летний фигурант в период с марта 2020 года по июль 2022 года занимался растлением малолетнего ребенка. На момент начала совершения преступлений девочке было всего десять лет.

В отношении педофила возбудили уголовное дело. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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