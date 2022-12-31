На Сахалине педофил в течение двух лет развращал десятилетнюю девочку

Житель Сахалинской области предстанет перед судом по делу о развращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления СК России.
По данным следствия, все произошло в поселке городского типа Шахтерск. 53-летний фигурант в период с марта 2020 года по июль 2022 года занимался растлением малолетнего ребенка. На момент начала совершения преступлений девочке было всего десять лет.
В отношении педофила возбудили уголовное дело. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.