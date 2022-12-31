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Бойцы ЗВО и «Отважных» встретили пытавшихся прорваться к Кременной солдат ВСУ

Армия
Бойцы ЗВО и «Отважных» встретили пытавшихся прорваться к Кременной солдат ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли неудачную попытку наступления в районе Кременной на западе Луганской Народной Республики.

Как сообщает «Русская весна», украинских националистов встретили артиллеристы ВС РФ. Противник был обнаружен по время перехода лесополосы неподалеку от Шипиловки. Российские войска незамедлительно открыли огонь, уничтожив несколько единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ, а также порядка двух взводов штурмовой пехоты.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ не прекращают попыток прорвать линию обороны на западной границе республики.
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