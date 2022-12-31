Бойцы ЗВО и «Отважных» встретили пытавшихся прорваться к Кременной солдат ВСУ

Как сообщает «Русская весна», украинских националистов встретили артиллеристы ВС РФ. Противник был обнаружен по время перехода лесополосы неподалеку от Шипиловки. Российские войска незамедлительно открыли огонь, уничтожив несколько единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ, а также порядка двух взводов штурмовой пехоты.