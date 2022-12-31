ДТЭК предупредила жителей Киевской области об экстренных отключениях света в субботу

Экстренные отключения света охватили Киевскую область 31 декабря, заявили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.
Как отмечается на сайте ДТЭК, экстренные отключения ввели, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Таким образом, в Киевской области перестали действовать графики стабилизационных отключений.
Без света в Киеве, уточняют в компании, остаются около 300 домов. Электричество им не могут вернуть «из-за технических особенностей». Днем ранее гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко констатировал, что столица Украины вернулась к стабилизационным отключениям света.
Напомним, на Украине по-прежнему сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Например, в Винницкой области действуют почасовые отключения света, а в Одессе — экстренные.