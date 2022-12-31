ДТЭК предупредила жителей Киевской области об экстренных отключениях света в субботу

Без света в Киеве, уточняют в компании, остаются около 300 домов. Электричество им не могут вернуть «из-за технических особенностей». Днем ранее гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко констатировал, что столица Украины вернулась к стабилизационным отключениям света.