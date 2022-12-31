Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму в честь Нового года

Китайский лидер Си Цзиньпин направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Такой информацией поделилось Центральное телевидение КНР.
Таким образом политик поздравил Путина с наступающим Новым годом, уточнили тележурналисты. В свою очередь президент России также направил Си Цзиньпину послание, в котором подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — рассказали авторы.
Напомним, что 30 декабря состоялся разговор Путина с Си Цзиньпином по видеосвязи. Они подвели итоги уходящего года и обсудили планы на будущее.