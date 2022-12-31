Взрыв петарды выбил окна в парадной дома на Церковной улице в Пушкине

Все случилось в 17:40 по московскому времени 30 декабря. Стражи порядка изъяли с домофона парадной видеозапись, на которой могли быть запечатлены хулиганы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства и детали происшествия. Информации о пострадавших нет.