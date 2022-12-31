Деды Морозы и Снегурочки не испугались отмены новогодних торжеств в городах России

По словам основательницы Всероссийского форума Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске Зинаиды Моор, спрос на таких артистов по-прежнему высокий. Их приглашают на корпоративы для взрослых, а также утренники для детей, передает «Ридус».