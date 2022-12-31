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Деды Морозы и Снегурочки не испугались отмены новогодних торжеств в городах России

Общество
Деды Морозы и Снегурочки не испугались отмены новогодних торжеств в городах России

Отказ от массовых новогодних торжеств во многих городах России не испугал актеров, играющих на праздничных представлениях роли Снегурочек и Дедов Морозов.

По словам основательницы Всероссийского форума Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске Зинаиды Моор, спрос на таких артистов по-прежнему высокий. Их приглашают на корпоративы для взрослых, а также утренники для детей, передает «Ридус».

«Мой муж сам "дедморозит", есть постоянные заказчики, даже из Москвы, которые приезжают сюда к родственникам», — сообщила Моор.

Ее слова подтвердила Анастасия Кузнецова из Тюмени, которая выступает в роли Снегурочки. Она отметила, что индивидуальные поздравления в малых коллективах пришли на смену масштабным корпоративным мероприятиям.
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