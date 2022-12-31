Издание i: финансовая поддержка Украины является инвестицией для Вашингтона

Соединенным Штатам выгодно помогать Украине военной техникой и денежными средствами в то время, как Европу такая помощь разоряет, пишет британская газета i.
По данным издания, помогая Киеву, США обеспечивают себе безопасность и возможность конкурировать с Россией. При этом у американской стороны есть собственные нефть и газ, а европейские страны лишились таким образом дешевых российских энергоресурсов.
Сообщается, что в 2022 году США отправили на Украину вооружения на 18,3 млрд долларов, а в 2023 году на эти цели выделено 47 млрд долларов. Всего в текущем году Киев получил от Запада 93 млрд евро.