Двое сотрудников автомойки в Шушарах погибли при мытье цистерны бензовоза

По данным полиции, все произошло накануне вечером. На помывку приехал грузовик Volvo FH. Двое сотрудников приступили к мытью контейнера бензовоза изнутри. В какой-то момент один из мужчин упал в цистерну, за ним отправился коллега, но спасти их не удалось. Предположительно, они скончались в результате отравления парами нефтепродуктов.