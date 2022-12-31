WP: США могут столкнуться с проблемами в Восточной Азии из-за поставок боеприпасов Украине

Серьезные проблемы могут возникнуть у США в Восточной Азии из-за того, что страна оказывает военную помощь Украине, пишет The Washington Post.
В публикации издания отмечается, что речь идет о боеприпасах, поставляя которое ВСУ американская сторона совершает ошибку. Отмечается, что Вашингтон слишком быстро «сжигает» их.
«Они могут ослабить способность США к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии», — сказано в статье.
Эксперты говорят, что этот регион является куда более важным для процветания американцев, чем Украина. Кроме того, там США противостоит очень сильный соперник в лице Китая.