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WP: США могут столкнуться с проблемами в Восточной Азии из-за поставок боеприпасов Украине

Армия
WP: США могут столкнуться с проблемами в Восточной Азии из-за поставок боеприпасов Украине

Серьезные проблемы могут возникнуть у США в Восточной Азии из-за того, что страна оказывает военную помощь Украине, пишет The Washington Post.

В публикации издания отмечается, что речь идет о боеприпасах, поставляя которое ВСУ американская сторона совершает ошибку. Отмечается, что Вашингтон слишком быстро «сжигает» их.

«Они могут ослабить способность США к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии», — сказано в статье.

Эксперты говорят, что этот регион является куда более важным для процветания американцев, чем Украина. Кроме того, там США противостоит очень сильный соперник в лице Китая.
сша боеприпасы Украина восточная азия
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