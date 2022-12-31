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Старший сын Рудковской и Плющенко рассказал о своей невесте

Общество
Старший сын Рудковской и Плющенко рассказал о своей невесте

Наследник продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр рассказал о своей невесте. Сокровенной тайной он поделился в рамках программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Мальчик не стал раскрывать имя своей пассии. По словам Рудковской, ее сын уже признался в любви избраннице.

Однако возлюбленная не ответила спортсмену взаимностью. Продюсер уточнила, что не знает имя девочки, ведь ее наследник предпочитает не говорить о личном.

Примечательно, что ребенок решил пойти по стопам звездного отца. Он хочет связать свою жизнь с фигурным катанием и добиться огромных успеха в этом деле.
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