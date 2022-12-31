БелТА: Лукашенко подарил белорусским тележурналистам по кролику

Как пишут журналисты издания, ведущие программы «Добрай ранiцы, Беларусь!» посетили подворье Лукашенко. Для них провели экскурсию, показали местную живность и даже позволили подоить корову. После осмотра территории телеведущим представилась возможность лично пообщаться с Лукашенко, который пришел на встречу не с пустыми руками. Представительницам женского пола президент Белоруссии подарил по кролику.