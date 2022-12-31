БелТА: Лукашенко подарил белорусским тележурналистам по кролику

Белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес необычный презент тележурналистам страны. О том, что же подарил политик, рассказали авторы БелТА.
Как пишут журналисты издания, ведущие программы «Добрай ранiцы, Беларусь!» посетили подворье Лукашенко. Для них провели экскурсию, показали местную живность и даже позволили подоить корову. После осмотра территории телеведущим представилась возможность лично пообщаться с Лукашенко, который пришел на встречу не с пустыми руками. Представительницам женского пола президент Белоруссии подарил по кролику.
«Чтобы эти кролики у вас долго жили. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо», — отметил глава государства.
Ранее белорусский лидер сказал, что никому не удастся вбить клин между ним и президентом России Владимиром Путиным.