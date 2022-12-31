Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в канун Нового года

Около 100 авиарейсов задержали или вовсе отменили в московских аэропортах в преддверии Нового года, 31 декабря.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего самолетов задерживается в Домодедове. Кроме того, сейчас там отменен один рейс.
Во Внукове не вылетели 15 самолетов, а отменено четыре рейса. В Шереметьеве задерживается шесть самолетов, при этом 53 рейса отменены.
Синоптики Гидрометцентра ранее предупреждали, что в последний день 2022 года в российской столице ожидается дождь со снегом, а на дорогах травмоопасная гололедица. 1 января столбики уличных термометров покажут до +5 градусов.