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Венок от Путина доставили на церемонию прощания с композитором Эдуардом Артемьевым

Общество
Венок от Путина доставили на церемонию прощания с композитором Эдуардом Артемьевым

Композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, скончался 29 декабря в возрасте 85 лет. На траурную церемонию прощания с ним доставили венок от президента России Владимира Путина.

Как передает телеканал «Звезда» в Telegram, композитора провожают в последний путь в Храме Большого Вознесения. По данным телеканала RT, после этого народного артиста России похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Незадолго до смерти композитора из жизни ушел еще один известный артист — музыкант и пародист Александр Пономаренко. Как сообщалось ранее, борясь с онкологическим заболеванием, он даже обращался за помощью к знахарке.
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