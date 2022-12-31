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Политик Асселино увидел в сносе одесских памятников почерк талибов

Политика
Политик Асселино увидел в сносе одесских памятников почерк талибов

Демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову украинскими властями в Одессе можно сравнить с действиями участников движения «Талибан»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ). Такое мнение высказал французский политик Франсуа Асселино.

Он напомнил, как талибы уничтожили статую Будды в Афганистане в 2001 году, которая была высечена в скале в V веке и пережила нашествие Чингисхана. По словам Асселино, таким же образом украинцы стремятся отречься от своего исторического прошлого и переписать его на свое усмотрение.

Ранее, в ночь на 29 декабря украинские националисты снесли в Одессе памятники основательнице города и императрице Екатерине II, и русскому полководцу Александру Суворову. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что таким образом в Одессе пытаются уничтожить память о ее создателях.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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