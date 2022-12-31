Политик Асселино увидел в сносе одесских памятников почерк талибов

Он напомнил, как талибы уничтожили статую Будды в Афганистане в 2001 году, которая была высечена в скале в V веке и пережила нашествие Чингисхана. По словам Асселино, таким же образом украинцы стремятся отречься от своего исторического прошлого и переписать его на свое усмотрение.