FAZ: власти ФРГ могут потратить выделенные на перевооружение армии деньги на другие цели

Немецкие власти создали целевой фонд для полного перевооружения ВС Германии, однако до армии эти деньги так и не дошли, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По имеющейся информации, для переоснащения бундесвера были выделены 100 миллиардов евро. Однако немецкая военная промышленность нуждается в обновлении, чтобы дать войскам необходимое вооружение.
Подчеркивается, что реформы, направленные на преодоление бюрократических препон в снабжении войск, так и не были проведены Берлином. Именно поэтому существует вероятность, что выделенные средства будут потрачены на другие цели.