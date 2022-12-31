Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

FAZ: власти ФРГ могут потратить выделенные на перевооружение армии деньги на другие цели

Армия
FAZ: власти ФРГ могут потратить выделенные на перевооружение армии деньги на другие цели

Немецкие власти создали целевой фонд для полного перевооружения ВС Германии, однако до армии эти деньги так и не дошли, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По имеющейся информации, для переоснащения бундесвера были выделены 100 миллиардов евро. Однако немецкая военная промышленность нуждается в обновлении, чтобы дать войскам необходимое вооружение.

Подчеркивается, что реформы, направленные на преодоление бюрократических препон в снабжении войск, так и не были проведены Берлином. Именно поэтому существует вероятность, что выделенные средства будут потрачены на другие цели.
германия армия перевооружение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду