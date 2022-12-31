Обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль дала оценку экономическому состоянию Германии и уровню авторитета нынешних властей ФРГ.
Экономическое положение страны неутешительное, признает журналистка. При этом она убеждена, что вина лежит не только на главе нынешнего кабинет Олафе Шольце, но и на его предшественниках, например, экс-канцлер Ангела Меркель.
Бепплер-Шпаль ставит в вину новым властям, что они «не встали на новый путь» и не делают «ничего хорошего ни для себя, ни для Германии», а работают лишь на ухудшение, что отражается в крайне низких рейтингах Шольца. Согласно декабрьскому опросу, 63 процентов респондентов не удовлетворены работой правительства нынешнего канцлера ФРГ. Это в полной мере касается и разрыва отношений с Россией, что нанесло германской экономике серию болезненных ударов и привело к нынешнему системному кризису, прежде всего, в экономической сфере.
Хотя наша страна открыта к взаимовыгодным отношениям, пусть и к частичному их восстановлению. Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог-аналитик Данила Гуреев.
«Отношения между Россией и Германией до сих пор поддерживаются, они не очень теплые, но и не такие, как отношения между нашей страной и, скажем, Великобританией; мы все еще рассматриваем ФРГ, как экономического партнера», — убежден он.
При этом политолог считает, что политическое партнерство между нашими странами — это уже несбыточные мечты; до того, что было во времена первых президентских сроков Владимира Путина, до такого уровня взаимоотношений мы вряд ли уже дойдем.
«Но в целом для России Европа не перестает быть важным геополитическим игроком», — резюмирует Даниил Гуреев.
Ранее издание Financial Times указало, что украинский конфликт обернулся для Германии «перманентным кризисом».