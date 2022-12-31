Бепплер-Шпаль ставит в вину новым властям, что они «не встали на новый путь» и не делают «ничего хорошего ни для себя, ни для Германии», а работают лишь на ухудшение, что отражается в крайне низких рейтингах Шольца. Согласно декабрьскому опросу, 63 процентов респондентов не удовлетворены работой правительства нынешнего канцлера ФРГ. Это в полной мере касается и разрыва отношений с Россией, что нанесло германской экономике серию болезненных ударов и привело к нынешнему системному кризису, прежде всего, в экономической сфере.