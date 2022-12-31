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Эксперты объяснили, к чему может привести развитие торговли между Россией и Японией

Экономика
Эксперты объяснили, к чему может привести развитие торговли между Россией и Японией

Японские власти активно покупают российские товары, пополняя государственный бюджет РФ. При этом Токио вводит санкции против Москвы. Если ситуация останется такой же, то Япония будет фактически финансировать СВО. Таким мнением поделилось издание JB Press.

По словам автора материала, несмотря на введенные Японией ограничения в отношении России, за 11 месяцев 2022 года торговый баланс между странами достиг уровня прошлого года, а физические показатели импорта товаров из России в Японию даже превысили прошлогодние результаты.

Это подтверждается данными торговой статистики. Так, стоимость продукции, экспортированной из России в Японию с января по ноябрь, достигла 1825,2 миллиарда иен.
россия и япония япония торговля
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