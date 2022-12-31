Певица Анна Седокова рассказала, как балует своих детей в Новый год

Российские семьи в ночь на 1 января традиционно отмечают Новый год. Несмотря на общие черты празднества, у многих жителей страны есть и собственные новогодние традиции. Об одной из них рассказала певица, автор песен и телеведущая Анна Седокова.
Как выяснилось, экс-солистка группы «ВИА Гра» по-настоящему балует своих трех детей: Седокова одаривает их подарками не только в канун праздника, но и каждый вечер вплоть до старого Нового года.
Помимо этого, в беседе с «Газетой.Ru» Седокова также призналась, что до сих пор верит в Деда Мороза, и все попытки окружающих убедить ее в обратном неизменно терпят крах.