Эндокринолог Михалева рассказала, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Эффективный способ, который поможет избежать похмелья после застолья на Новый год, раскрыла кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева.
Медик рекомендовала совмещать употребление спиртных напитков с водой. Этот способ поможет быстрее вывести алкоголь из организма.
«В процессе застолья нужно пить больше жидкости, лучше простой воды, но можно и чай, минеральную воду, морсы. Жидкость будет быстрее выводить алкоголь и продукты его деградации из организма», — сообщила Михалева в беседе с изданием «Лента.ру».
Кроме того, не следует употреблять спиртное на голодный желудок. Замедлить скорость всасывания алкогольных напитков поможет мясо, рыба и яйца, а также содержащие клетчатку овощи и фрукты. Медик подчеркнула, что употреблять следует только качественный алкоголь.