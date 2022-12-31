Эндокринолог Михалева рассказала, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Кроме того, не следует употреблять спиртное на голодный желудок. Замедлить скорость всасывания алкогольных напитков поможет мясо, рыба и яйца, а также содержащие клетчатку овощи и фрукты. Медик подчеркнула, что употреблять следует только качественный алкоголь.