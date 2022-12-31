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Эндокринолог Михалева рассказала, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Общество
Эндокринолог Михалева рассказала, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Эффективный способ, который поможет избежать похмелья после застолья на Новый год, раскрыла кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Медик рекомендовала совмещать употребление спиртных напитков с водой. Этот способ поможет быстрее вывести алкоголь из организма.

«В процессе застолья нужно пить больше жидкости, лучше простой воды, но можно и чай, минеральную воду, морсы. Жидкость будет быстрее выводить алкоголь и продукты его деградации из организма», — сообщила Михалева в беседе с изданием «Лента.ру».

Кроме того, не следует употреблять спиртное на голодный желудок. Замедлить скорость всасывания алкогольных напитков поможет мясо, рыба и яйца, а также содержащие клетчатку овощи и фрукты. Медик подчеркнула, что употреблять следует только качественный алкоголь.
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