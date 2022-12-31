Блогер Кинан Кэхилл умер в 27 лет от редкого заболевания

Первые ролики Кэхилл стал загружать на YouTube в 2010-х годах. На них он харизматично подпевал разным песням. Вскоре с блогером начали сотрудничать такие селебрити, как Джастин Бибер, Дженнифер Энистон, Maroon 5. Позже Кинан выпустил собственный сингл, освоил профессию диджея и стал продюсером.