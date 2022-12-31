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Блогер Кинан Кэхилл умер в 27 лет от редкого заболевания

Происшествия
Блогер Кинан Кэхилл умер в 27 лет от редкого заболевания

Популярный блогер Кинан Кэхилл, который покорил YouTube в 2010-х годах, скончался на 28-м году жизни. Причиной смерти стали последствия редкого генетического заболевания.

«Спасибо всем, кто сделал короткую жизнь Кинана незабываемой. Всем, кто его знал, будет его не хватать», – написали родители покойного блогера.

Первые ролики Кэхилл стал загружать на YouTube в 2010-х годах. На них он харизматично подпевал разным песням. Вскоре с блогером начали сотрудничать такие селебрити, как Джастин Бибер, Дженнифер Энистон, Maroon 5. Позже Кинан выпустил собственный сингл, освоил профессию диджея и стал продюсером.

В декабре блогер написал в одной из своих соцсетей о планах лечь на операцию. 15 декабря он скончался, несмотря на старания хирургов. Мужчина страдал от редкого заболевания — синдрома Марото-Лами.
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