Генерал ВС Польши Коморницкий: конфликт на Украине не завершится в 2023 году

Польский генерал Леон Коморницкий считает, что 2023 год будет судьбоносным для Украины. При этом он отметил, что украинский кризис продолжится.
Он подчеркнул, что США тратят очень много денег на военную поддержку Киева. Это свидетельствует о том, что не следует ждать завершения конфликта на украинской территории в следующем году. При этом Коморницкий добавил, что это может произойти в 2024 году.
По словам генерала, в следующем году можно будет увидеть определенные «симптомы», говорящие о том, что стороны готовы к урегулированию конфликта. Он убежден, что такой сценарий развития событий возможен, если подобные ожидания станут разделять США и КНР.