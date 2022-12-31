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Эстонский производитель мяса анонсировал появление в магазинах колбасы из собак

Общество
Эстонский производитель мяса анонсировал появление в магазинах колбасы из собак

Колбасу из собак начнут производить в Эстонии с 2023 года. Ее будут изготавливать из «особых пород» животных.

Появление в эстонских магазинах колбасы из собак анонсировал один из местных производителей мяса. Жители сперва посчитали рекламу шуткой, однако представитель компании Риика Ниеминен подтвердила соответствующие планы, пишет Lemmikloom.

«Мы действительно скоро начнем производить стопроцентно органическое собачье мясо», — сказала Ниеминен.

Она призналась, что популярность идеи производить колбасу из собак стала для компании полнейшей неожиданностью. Ниеминен отметила, что для изготовления мясной продукции станут использовать специально выращенных для этого собак «особых пород». Приобрести такую колбасу в Эстонии можно будет уже в 2023 году.
Риика Ниеминен эстония колбаса из собак
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