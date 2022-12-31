Эстонский производитель мяса анонсировал появление в магазинах колбасы из собак

Она призналась, что популярность идеи производить колбасу из собак стала для компании полнейшей неожиданностью. Ниеминен отметила, что для изготовления мясной продукции станут использовать специально выращенных для этого собак «особых пород». Приобрести такую колбасу в Эстонии можно будет уже в 2023 году.