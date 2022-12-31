Блогер Настя Ивлеева заявила, что оставит всех экс-бойфрендов в 2022 году

Актриса, блогер и телеведущая Настя Ивлеева приняла участие в шоу, где подбирала себе женихов. Несмотря на то, что в проекте определился победитель, личная жизнь знаменитости остается загадкой. Звезда согласилась дать лишь один комментарий по этой теме.