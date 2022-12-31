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Лариса Долина и Жасмин исполнили композиции совместно с детьми из Донбасса

Общество
Лариса Долина и Жасмин исполнили композиции совместно с детьми из Донбасса

Певицы Лариса Долина и Жасмин исполнили мечту детей из Донбасса. Артистки спели с Дарьей Дороховой из Макеевки и Анастасией Щеголевой из Донецка на одной сцене.

Первыми выступили Долина и Дорохова. В начале представления рассказали о жизни девочки, которая видела смерть, бежала от обстрелов и молилась, чтобы собранный матерью «тревожный чемоданчик» так и не пригодился. Вместе они исполнили композицию «Льдинка». Вероятно, чтобы сердце ребенка скорее оттаяло, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

А Жасмин выступила совместно с Щеголевой. Девушке 16 лет, но уже в столь юном возрасте ей пришлось выдерживать тяжелые испытания жизни. В 2018-м году отец ребенка скончался и ей с братом приходилось жить в интернате. Она с болью вспоминает об эвакуации из-за обстрелов. На данный момент дети живут в приемной семье в России. Вместе с артисткой они исполнили ее любимую композицию «Песенка о медведях».
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