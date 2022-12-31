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Легендарный енот из Херсона стал студентом Мелитопольского университета

Общество
Легендарный енот из Херсона стал студентом Мелитопольского университета

Легендарный енот из Херсона, спасенный российскими военнослужащими, теперь является курсантом Мелитопольского университета. Новый официальный статус животного — студент факультета информационной безопасности.

Сообщается, что енот стал настоящим символом главного городского вуза. «Обучение» он проходит в очном формате, а «стипендию» получает фруктами.

Как пишет Telegram-канал Mash, в ноябре 2022 года полосатый «первокурсник» был обычным жителем херсонского зоопарка. Однако теперь он «полоскает» гранит науки, чтобы стать настоящим разведчиком и помогать российским бойцам.

Волонтеры ранее развезли сотни новогодних подарков для детей Херсонской области. Так, накануне более 300 подарков было доставлено в Каланчакский и Алешкинский районы региона.
Енот из Херсона студент Мелитополь университет
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