Легендарный енот из Херсона стал студентом Мелитопольского университета

Легендарный енот из Херсона, спасенный российскими военнослужащими, теперь является курсантом Мелитопольского университета. Новый официальный статус животного — студент факультета информационной безопасности.
Сообщается, что енот стал настоящим символом главного городского вуза. «Обучение» он проходит в очном формате, а «стипендию» получает фруктами.
Как пишет Telegram-канал Mash, в ноябре 2022 года полосатый «первокурсник» был обычным жителем херсонского зоопарка. Однако теперь он «полоскает» гранит науки, чтобы стать настоящим разведчиком и помогать российским бойцам.
Волонтеры ранее развезли сотни новогодних подарков для детей Херсонской области. Так, накануне более 300 подарков было доставлено в Каланчакский и Алешкинский районы региона.