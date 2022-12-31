Музыкант Гарик Сукачев подарил гитару бойцам из Челябинской области

Рок-музыкант, композитор и поэт Гарик Сукачев входит в число звезд российского шоу-бизнеса, поддерживающих спецоперацию на Украине. Артист поздравил военных с Новым годом.
Как рассказал сам Сукачев, он даже подарил бойцам из Челябинской области свою гитару.
Исполнитель хита «Москва новогодняя» пожелал им вернуться домой живыми и невредимыми, а также добавил, что соотечественники в них верят, передает информагентство URA.RU.
Ранее певица Вика Цыганова сообщила, что продала свой дом, чтобы помочь российским военнослужащим в зоне СВО.