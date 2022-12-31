ЕС выделит Молдавии 250 млн евро на фоне обострения энергокризиса

Данное решение связано с обострением энергокризиса в стране в связи с подорожанием газа, электричества и продуктов. На фоне этого в Молдавии начались акции протеста. Люди выступили против подорожания и роста инфляции, которые негативно влияют на уровень жизни в стране. Жители Молдавии считают, что власти не способны справиться с существующей ситуацией. Особенно с рекордными за последние 20 лет показателями инфляции.