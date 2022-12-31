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ЕС выделит Молдавии 250 млн евро на фоне обострения энергокризиса

Экономика
ЕС выделит Молдавии 250 млн евро на фоне обострения энергокризиса

Евросоюз планирует выделить Молдавии 250 млн евро в 2023 году, передает РИА Новости сообщение представителей ЕС.

Данное решение связано с обострением энергокризиса в стране в связи с подорожанием газа, электричества и продуктов. На фоне этого в Молдавии начались акции протеста. Люди выступили против подорожания и роста инфляции, которые негативно влияют на уровень жизни в стране. Жители Молдавии считают, что власти не способны справиться с существующей ситуацией. Особенно с рекордными за последние 20 лет показателями инфляции.

Также стало известно о планах ЕС инвестировать до 170 млн евро в транспортную, медицинскую и энергетическую сферы страны.
евросоюз молдавия энергокризис в европе
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